17 Февр. 2020 2020-02-17T12:50:00+03:00

В Москве с 17 февраля расширяют зону платной парковки. В список впервые попали улицы за МКАДом 00:00 00:00

О том, чем живёт столица, мы подробно рассказываем в подкасте «Московские окна» Радио «Комсомольская правда». Если вам удобнее слушать новости, интервью с героями наших публикаций и комментарии экспертов - подписывайтесь на новые выпуски в Яндекс.Музыке, Apple Podcasts и Google Podcasts. Это удобно!