Николай Стариков: Если мы признаем Советский Союз незаконно созданным государством, нам придется отдать Японии Сахалин!
Владимир Ворсобин и Николай Стариков обсуждают слова судьи Конституционного суда Арановского о том, что Советский Союз - незаконно созданное государство
Николай Стариков: Если мы признаем Советский Союз незаконно созданным государством, нам придется отдать Японии Сахалин!
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