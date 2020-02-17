2020-02-17T14:06:47+03:00
По сути дела. Николай Стариков
Владимир ВОРСОБИННиколай СТАРИКОВ

Николай Стариков: Если мы признаем Советский Союз незаконно созданным государством, нам придется отдать Японии Сахалин!

Обсуждаем главные новости с Николаем Сталиным.Обсуждаем главные новости с Николаем Сталиным.

Владимир Ворсобин и Николай Стариков обсуждают слова судьи Конституционного суда Арановского о том, что Советский Союз - незаконно созданное государство

Николай Стариков: Если мы признаем Советский Союз незаконно созданным государством, нам придется отдать Японии Сахалин!

00:00
00:00

Понравилась программа? Подписывайтесь на новые выпуски в Яндекс.Музыке, Apple Podcasts и Google Podcasts и слушайте, когда удобно!

Скачать передачу [mp3, 31.1 МБ]
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Слушайте также

07:30
21:30
13 Января 2020 13:03 - 13:45

По сути дела. Николай Стариков

Тема: Николай Стариков: «Задайте себе вопрос: почему украинский пассажирский самолет американского производства вдруг начал отображаться на радарах иранских ПВО как крылатая ракета»

В студии: Николай СТАРИКОВ, Дмитрий ДЕЛИНСКИЙ
07:30
21:30
6 Января 2020 13:03 - 13:45

По сути дела. Николай Стариков

Тема: Николай Стариков: Убийством Сулеймани США показывают, что могут объявить террористической любую организацию - хоть ФСБ и убить кого угодно

В студии: Владимир ВОРСОБИН, Николай СТАРИКОВ
07:30
21:30
23 Декабря 2019 13:03 - 13:45

По сути дела. Николай Стариков

Тема: Николай Стариков: США всегда могли остановить строительство «Северного потока-2». Но они специально ждали, пока мы потратим миллиарды

В студии: Владимир ВОРСОБИН, Николай СТАРИКОВ
07:30
21:30
2 Декабря 2019 13:03 - 13:45

По сути дела. Николай Стариков

Тема: Николай Стариков: Законопроект о домашнем насилии говорит о «психических страданиях». А теща, пилящая зятя - это не психические страдания?

В студии: Владимир ВОРСОБИН, Николай СТАРИКОВ
07:30
21:30
11 Ноября 2019 13:03 - 13:45

По сути дела. Николай Стариков

Тема: Николай Стариков: Когда услышал про убийство Соколовым своей студентки, из Достоевского вспомнилось сразу «Преступление и наказание» и «Идиот»

В студии: Владимир ВОРСОБИН, Николай СТАРИКОВ
07:30
21:30
22 Октября 2019 4:03 - 4:54

По сути дела. Николай Стариков

Тема: Николай Стариков: Красивые девочки, стоящие на входе в банки, не могут заменить дешевые кредиты для предпринимателей

В студии: Николай СТАРИКОВ, Дмитрий ДЕЛИНСКИЙ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
Московская студия 8-800-200-97-02
+7 (967) 200-97-02 +7 (967) 200-97-02
СЛУШАЙТЕ ТАКЖЕ
Новости 24
Путин назначил послом России в Венесуэле Сергея Мелик-Багдасарова
«Честная позиция»: В Администрации президента похвалили Исинбаеву за признание о Конституции
«Никаких мер не усиливали»: Россиянин рассказал о ситуации на круизном лайнере "Diamond Princess"
"Коронавирусная банда" ограбила коттедж в Подмосковье
Гордон написала заявление на протоирея Смирнова, назвавшего гражданских жен проститутками
Совет Думы продлил до 2 марта срок внесения поправок к проекту об изменениях в Конституции
Ученые: плохое качество сна у женщин приводит к сердечным заболеваниям
Московский банк закрыли из-за «фонящих» купюр
Лавров о возможности проведения нормандского саммита в апреле: «Пожелания, не более того»
Начальник полиции Москвы Сергей Плахих подал в отставку
Легендарного разведчика Ботяна похоронили на Аллее Героев на Троекуровском кладбище
Пусть идет в Пенсионный фонд: В Большом театре ответили на претензии Волочковой
Гидрометцентр 25 лет прогнозировал погоду на 8 марта в градусах Фаренгейта, чтобы выразить своё "тёплое" отношение к женщинам
"Март - типично зимний месяц": В Гидрометцентре рассказали, когда Россию ожидают настоящие морозы
Протоирей Смирнов пожаловался на угрозы после его слов о гражданских женах
Исламисты убили 24 прихожан в церкви в Буркина-Фасо
Шойгу прибыл на переговоры в Сербию
Всех украинских прокуроров, расследовавших дело MH17, отстранили от работы
Военный историк объяснил, к чему приведут попытки искажения истории
В Подмосковье полицейский производил и продавал амфетамин