14 Февр. 2020 2020-02-14T19:00:40+03:00

Как увеличить финансы, улучшить отношения и найти себя с помощью «Vastu» 00:00 00:00

М. Коряко:

- В эфире программа «Свое дело», мы в студии «Комсомольской правды», меня зовут Максим Коряко и сегодня мы будем разговаривать о бизнесе, который может открыть каждый из нас. Каждый из нас, кто хочет открыть бизнес, основанный на том, что Вселенная помогает, когда ты делаешь то, что тебе больше всего нравится. У нас в студии основатель онлайн-школы «Vastu Woman» - помощь в увеличении финансов, улучшении отношений и поиска себя с помощью Vastu Лариса Скороходова. Лариса, здравствуйте.

Л. Скороходова:

- Здравствуйте, Максим.

М. Коряко:

- Спасибо большое, что вы пришли к нам в гости. Понятие Vastu для многих наших слушателей и зрителей сейчас окажется новым, поэтому мой первый вопрос к вам, конечно же, будет о том, что такое Vastu?

Л. Скороходова:

- Да, это неудивительно, что для многих на самом деле это слово откроется сегодня впервые и кто-то подумает, что это какая-то эзотерика, религия. Vastu – это наука, самая древняя наука в мире, о пространстве. Самая древняя наука в мире об архитектуре и дизайне пространства. Как построить свой дом, обустроить свой дом. А в современной жизни мы уже говорим не только о домах, но и о тех пространствах, где мы работаем, а это наши офисы, - как это все обустроить, чтобы пространству нам помогало? Есть такая древняя пословица русская «когда дома и стены помогают» - вот чтобы вам дома и стены помогали, как все так обустроить в созвучии с природой, с потоками энергии, чтобы дом вам помогал во всех ваших начинаниях и абсолютно во всех сферах жизни. Потому что ваш дом это такой посредник и он влияет на вашу жизнь.

М. Коряко:

- А можем мы в таком случае привести сразу же несколько таких позитивных примеров того, как правильно можно строить, и, наоборот, несколько негативных примеров того, как строить нельзя?

Л. Скороходова:

- Да, главное правило Vastu – это строительство домов, четко ориентированных по сторонам света. Сейчас так строят редко, к сожалению, но все равно можно найти такие квартиры, такие дома и, например, очень важно в каждом доме у нас есть зоны притока, куда приходит к нам позитивная энергия и эти зоны максимально у вас должны быть открыты. Ну и раз мы сегодня про бизнес, давайте я на примере бизнеса расскажу. Например, в вашей квартире или в вашем доме, который вы построили, абсолютно заблокирован восточный сектор. Например, там глухая стена, а еще она выложена красным кирпичом и тогда, получается, что на уровне энергии вы заблокировали энергию праны, энергию солнца. А это главная энергия мужская. Поэтому в таком доме, скорее всего, вам будет очень сложно думать о своем бизнесе, мужчине будет сложно реализоваться масштабно в социуме, потому что просто на уровне энергии вы не будете дополучать нужное количество вот этой энергии успеха, энергии харизмы, энергии лидерства. Это как не нужно строить. И в то же время, если вы откроете свой восточный сектор, например, у вас там есть окно или входная дверь, это значит, что энергия солнечная, энергия праны, энергия успеха будет заходить в ваш дом легко и будет помогать вам в вашем бизнесе.

М. Коряко:

- Вы сделала такой акцент на красном кирпиче… что это значит? Что красный кирпич в строительстве лучше не использовать, получается?

Л. Скороходова:

- Нет, красный кирпич очень хорош в использовании, но мы его избегаем в восточном секторе. В восточном секторе чем больше будут ваши окна в пол или вы там сделаете входную дверь, это будет замечательно. Особенно для мужчин, которые занимаются своим делом или хотят открыть свое дело. То есть, у которых есть задача взять ответственность не только за себя, но и за свою кампанию, за свой проект.

М. Коряко:

- Лариса, но, когда человек не просто строит дом, он же, может, хочет купить себе квартиру, а ведь у нас квартиры строятся окнами на все стороны света, получается, что, допустим, когда ты хочешь купить или снять квартиру, ты должен искать квартиру с окнами на восток, как минимум, правильно?

Л. Скороходова:

- Это главный секрет, да.

М. Коряко:

- А ведь 99% людей, живущих на планете, этого не знают?

Л. Скороходова:

- Да. Более того, почти у 50% на востоке еще находятся совмещенные санузлы. А это тоже очень негативно влияет. Отсюда у нас недостаточно такой вот харизматичной мужской энергии, когда женщины начинают брать на себя роль – я все сама, становятся идеологами своей семьи, зарабатывают больше. Одна из причин – это пространство так влияет на мужчину. Ему не хватает этой энергии мужской.

М. Коряко:

- А на женщин это как-то влияет? Просто вы уже неоднократно упомянули, что это именно влияет на мужскую харизму, на мужскую силу. А женщины в этом смысле как-то защищены?

Л. Скороходова:

- Дело в том, что в доме есть всего восемь секторов и какие-то из них женские – они очень важны для женщины, а какие-то мужские. Восточный сектор в первую очередь очень важен и влияет на мужчину, на его успех. Есть женские сектора. Например, самый главный женский сектор – это северный сектор. Если он заблокирован, там нет окна или там санузел у вас совмещенный, тогда это негативно влияет на женскую реализацию, на исполнение женских желаний и даже на женское здоровье.

М. Коряко:

- Для многих все-таки понятие Vastu – достаточно новое понятие. Вот если мы сейчас примерно попытаемся раскрыть статистику, много ли людей вообще об этом знают? То есть, возьмем группу респондентов из 100 человек – вот сколько человек из 100 знают о существовании техник Vastu?

Л. Скороходова:

- Дело в том, что Vastu приходит не ко всем и вообще это считается наукой для избранных, и для того, чтобы Vastu пришло в вашу жизнь и вы о нем узнали, у вас должен быть определенный уровень осознанности. Поэтому кто-то может заметить Vastu, но просто не обратить на это внимания. И я думаю, что, если мы берем сто респондентов, то где-то процентов пять об этом знают, где-то слышали, читали. И, может быть, процента три как-то уже увлекаются этим, кто-то начинает практиковать, а, наверное, один процент из ста уже почувствовали на себе результат, что это на самом деле работает, это рабочая техника, несмотря на то, что ей больше семи тысяч лет.

М. Коряко:

- Вы занимаетесь обучением этой науке, как вы считаете, это большой объем знаний? Можно ли изучить Vastu, допустим, за два дня? Или для этого необходимо какое-то погружение и изучение большого количества информации?

Л. Скороходова:

- Однозначный ответ, что за два дня Vastu изучить нельзя. более того, раньше, конечно, не было таких технологий и раньше на Vastu архитекторы учились 11 лет. И если сравнивать со статусом, то раньше Vastu-архитектор, Vastu-специалист по чину, по рангу был даже выше, чем священнослужитель. Почему? Потому что правительство, скажем так, понимало, что, если будет мир, гармония в семье, в доме, то государство будет сильным. А если будут раздоры в семьях, люди будут плохо жить в своих домах, то это будет плохо влиять на развитие всего государства. Поэтому, если раньше архитектор неправильно строил дом, его могли даже казнить. Поэтому за два дня, конечно, Vastu изучить нельзя, поэтому минимальный срок – это два месяца такого глубокого погружения, потому что Vastu на самом деле это очень глубокая наука, это микс и астрологии, и астрономии, и даже анатомии человека. Я уже не говорю про архитектуру, математику, геометрию, физику.

М. Коряко:

- Сколько лет вы занимаетесь преподаванием Vastu?

Л. Скороходова:

- Преподаванием три года, а для себя, интересуюсь, в районе 5,5-6 лет.

М. Коряко:

- Ваши курсы проводятся онлайн или офлайн? Ведь невозможно же собрать несколько тысяч человек вот так просто офлайн?

Л. Скороходова:

- Сначала было два формата – был офлайн-формат с трансляциями онлайн, сейчас мы все перевели в онлайн-формат именно по той причине, что Vastu становится популярным и приходят запросы абсолютно из разных уголков мира. То есть, есть ученицы из Африки, из Канады, из Австралии и, конечно же, онлайн-формат тем и хорош, что он доступен в любой точке мира.

М. Коряко:

- Лариса, вы, как состоявшийся предприниматель, я уверен, можете дать несколько полезных советов другим предпринимателям, которые сейчас слушают нашу программу и которые захотят пойти по вашему пути, либо открыть другой бизнес, тем не менее, шагнуть на путь предпринимательства, исходя из вашего опыта, что бы вы могли им посоветовать в первую очередь?

Л. Скороходова:

- Пробовать, пробовать и не бояться делать ошибки. Это первое. И не стараться доводить все до идеала. Потому что лучше сделать, чем совсем ничего не сделать. Можно очень долго выжидать нужного момента, когда вы изучите все курсы, когда вы пройдете и получите еще 101-е образование. Главное – не переспеть, как вот эта сочная тыква на грядке, принести пользу, поэтому – делать. И делать нужно быстро. Быстро это не значит, что некачественно. Быстро – это значит, что вы применяете, запускаете, продаете, тестируете, пробуете – идет, не идет. То есть, нельзя сейчас, как говорят филологи, растекаться мыслью по древу. И, конечно же, заниматься любимым делом, любить то, что вы делаете. И очень важно – это ваше окружение. Окружайте себя ресурсными людьми, которые в вас верят, верят в ваше дело и будут рядом с вами такими мотиваторами, вдохновителями. Это очень важно.

М. Коряко:

- Если у кого-то нет возможности быстро окружить себя людьми ресурсными, как вы говорите, есть ли выход из этой ситуации?

Л. Скороходова:

- Да. Избавить себя от нересурсного окружения. То есть, любыми способами перестать общаться с людьми, которые забирают вашу энергию, говорят вам «какой ерундой ты занимаешься, зачем тебе вообще это нужно»? Вот от таких диванных советчиков себя просто оградить!

М. Коряко:

- Лариса, большое вам спасибо. Мне кажется, это был очень интересный разговор. И многие очень много интересного и нового для себя из этого разговора узнали. Спасибо большое, что пришли к нам в гости, а нашим слушателям я напомню, что в гостях у нас была основатель онлайн-школы «Vastu Woman» Лариса Скороходова. Лариса, спасибо.