Количество бюджетных мест в вузах увеличится, а решение правительства по онкологическим лекарствам вызвало спорную реакцию у россиян
Михаил Антонов - с главными темами дня
Количество бюджетных мест в вузах увеличится, а решение правительства по онкологическим лекарствам вызвало спорную реакцию у россиян
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