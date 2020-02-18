2020-02-19T01:35:20+03:00
Был бы повод
Михаил АНТОНОВ@radio_kp

19 февраля. Патент на фонограф Томаса Эдисона, указ о передаче Крыма из состава РСФСР в состав УССР, премьера фильма «Шербургские зонтики»

Что произошло в этот день в разные годыЧто произошло в этот день в разные годы

История в событиях и людях. Что произошло в этот день в разные годы

19 февраля. Патент на фонограф Томаса Эдисона, указ о передаче Крыма из состава РСФСР в состав УССР, премьера фильма «Шербургские зонтики»

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19 февраля. В этот день в разные годы:

1878 год - Томас Эдисон патентует фонограф.

1954 год - указ Президиума Верховного Совета СССР о передачи Крыма из состава РСФСР в состав Украинской ССР.

1964 год - премьера фильма «Шербургские зонтики».

1972 год - Гарри Нильсен возглавил американский хит-парад.

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