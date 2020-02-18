19 февраля. Патент на фонограф Томаса Эдисона, указ о передаче Крыма из состава РСФСР в состав УССР, премьера фильма «Шербургские зонтики»
История в событиях и людях. Что произошло в этот день в разные годы
19 февраля. Патент на фонограф Томаса Эдисона, указ о передаче Крыма из состава РСФСР в состав УССР, премьера фильма «Шербургские зонтики»
19 февраля. В этот день в разные годы:
1878 год - Томас Эдисон патентует фонограф.
1954 год - указ Президиума Верховного Совета СССР о передачи Крыма из состава РСФСР в состав Украинской ССР.
1964 год - премьера фильма «Шербургские зонтики».
1972 год - Гарри Нильсен возглавил американский хит-парад.