18 Февр. 2020 2020-02-19T01:35:20+03:00

Что произошло в этот день в разные годы

19 февраля. Патент на фонограф Томаса Эдисона, указ о передаче Крыма из состава РСФСР в состав УССР, премьера фильма «Шербургские зонтики» 00:00 00:00

19 февраля. В этот день в разные годы:

1878 год - Томас Эдисон патентует фонограф.

1954 год - указ Президиума Верховного Совета СССР о передачи Крыма из состава РСФСР в состав Украинской ССР.

1964 год - премьера фильма «Шербургские зонтики».

1972 год - Гарри Нильсен возглавил американский хит-парад.