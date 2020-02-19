2020-02-19T14:34:43+03:00
Свежие лица
Дмитрий СМИРНОВСветлана МОЛОДЦОВААлександр АЛЁХИН

Журналист кремлевского пула Дмитрий Смирнов: Дудь почему-то думает, что пообщавшись с Путиным, двумя словами можно изменить судьбы Родины и мира

Видеоблогер Юрий Дудь в студии Радио "Комсомольская правда". Фото: "Советский спорт".Видеоблогер Юрий Дудь в студии Радио "Комсомольская правда". Фото: "Советский спорт".

Юрий Дудь снял новый выпуск с Андреем Колесниковым из «Коммерсанта», который 20 лет пишет про работу Путина. Света Молодцова и Александр Алёхин расспросили у журналиста КП Дмитрия Смирнова, как он оценивает это интервью и что бы он спросил у президента

Журналист кремлевского пула Дмитрий Смирнов: Дудь почему-то думает, что пообщавшись с Путиным, двумя словами можно изменить судьбы Родины и мира

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