Журналист кремлевского пула Дмитрий Смирнов: Дудь почему-то думает, что пообщавшись с Путиным, двумя словами можно изменить судьбы Родины и мира
Юрий Дудь снял новый выпуск с Андреем Колесниковым из «Коммерсанта», который 20 лет пишет про работу Путина. Света Молодцова и Александр Алёхин расспросили у журналиста КП Дмитрия Смирнова, как он оценивает это интервью и что бы он спросил у президента
Журналист кремлевского пула Дмитрий Смирнов: Дудь почему-то думает, что пообщавшись с Путиным, двумя словами можно изменить судьбы Родины и мира
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