2020-02-20T19:39:10+03:00
Темы дня
Игорь ИЗМАЙЛОВ

Сергей Шнуров вступил в «Партию роста», число уголовных дел против бизнесменов выросло на треть, появление новых больных поможет российским ученым в создании вакцины от коронавируса

Игорь Измайлов - с главными темами дня.Игорь Измайлов - с главными темами дня.

Игорь Измайлов - с главными темами дня

Сергей Шнуров вступил в «Партию роста», число уголовных дел против бизнесменов выросло на треть, появление новых больных поможет российским ученым в создании вакцины от коронавируса

00:00
00:00

Понравилась программа? Подписывайтесь на новые выпуски в Яндекс.Музыке, Apple Podcasts и Google Podcasts и слушайте, когда удобно!

А все новости Радио «Комсомольская правда» читайте на нашем новом сайте.

Скачать передачу [mp3, 9.3 МБ]
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Слушайте также

07:30
21:30
Сегодня 14:33 - 14:45

Темы дня

Тема: Спасая детей от «странных игр» отца, жительница Эстонии сбежала в Россию, а владелица интернет-магазина Wildberries Татьяна Бакальчук вошла в список российских миллиардерш

В студии: Игорь ИЗМАЙЛОВ
07:30
21:30
19 Февраля 2020 15:33 - 15:45

Темы дня

Тема: Из-за челленджей в TikTok калечатся подростки, россияне хотят получать две пенсии - от государства и работодателя, врачебные ошибки возникают из-за кадрового дефицита и перегрузок на работе, Юрию Антонову 75 лет

В студии: Валентин АЛФИМОВ
07:30
21:30
18 Февраля 2020 14:33 - 14:45

Темы дня

Тема: Зарплата «в конвертах» может стать поводом для отказа в выдаче кредита, власти Новосибирской области заказали духовный поезд со священниками, микробиологи выяснили, какие бактерии живут в московском метро

В студии: Игорь ИЗМАЙЛОВ
07:30
21:30
18 Февраля 2020 14:16 - 14:28

Темы дня

Тема: В Центробанке призвали усилить ответственность за утечку данных вплоть до уголовной, правительство не поддержало идею о выходном дне 31 декабря, Apple ограничит поставки iPhone из-за коронавируса

В студии: Игорь ИЗМАЙЛОВ
07:30
21:30
18 Февраля 2020 14:03 - 14:15

Темы дня

Тема: Еще 88 человек заболели коронавирусом на лайнере «Даймонд Принцесс», в Кремле пока не решили, нужно ли оставлять Путину неприкосновенность после его президентства, погода в столице побила очередной рекорд

В студии: Игорь ИЗМАЙЛОВ
07:30
21:30
17 Февраля 2020 14:16 - 14:32

Темы дня

Тема: Морозы вернутся в марте, в России новая эпидемия телефонного спама, в Госдуме предлагают присвоить экологический класс всем автомобилям без исключения

В студии: Валентин АЛФИМОВ
07:30
21:30
17 Февраля 2020 14:03 - 14:15

Темы дня

Тема: Россиянка заразилась коронавирусом на лайнере Diamond Princess, Росгвардия наказала сотрудников за превышение полномочий на митингах в Москве, судья Конституционного суда призвал не считать Россию правопреемницей СССР

В студии: Валентин АЛФИМОВ
07:30
21:30
17 Февраля 2020 12:03 - 12:45

Темы дня

Тема: Мишустин поручил как можно скорее представить программы развития регионов с проблемами в экономике, в России изменят основания для блокировки счетов, жительницу Краснодара оштрафовали за письмо Путину

В студии: Валентин АЛФИМОВ
07:30
21:30
16 Февраля 2020 14:33 - 15:02

Темы дня

Тема: На Мюнхенской конференции по безопасности сегодня обсудят ситуацию в Ливии, в Госдуме придумали, как обезопасить россиян от коронавируса, в Москве до весны может не остаться снега

В студии: Игорь ИЗМАЙЛОВ
07:30
21:30
16 Февраля 2020 14:03 - 14:28

Темы дня

Тема: Александр Логинов выиграл золото на чемпионате мира по биатлону, губернатор Мособласти разрешил родителям пробовать еду в школьных столовых, а костромской губернатор заявил, что борьба с коррупцией страшнее самой коррупции

В студии: Игорь ИЗМАЙЛОВ
07:30
21:30
15 Февраля 2020 13:16 - 13:45

Темы дня

Тема: Два самых больших осколка челябинского метеорита до сих пор не могут поднять со дна озера, предложения по снижению ипотечных выплат предоставят правительству к 16 марта, россияне не чувствуют повышения зарплат, о которых отчитывается Росстат

В студии: Михаил АНТОНОВ
07:30
21:30
14 Февраля 2020 15:16 - 15:28

Темы дня

Тема: Январь этого года стал самым теплым за всю историю метеонаблюдений, членов сборной России по боксу массово проверят на употребление наркотиков, беременная семиклассница из Красноярского края назвала имя отца ребенка

В студии: Игорь ИЗМАЙЛОВ
07:30
21:30
14 Февраля 2020 14:03 - 14:45

Темы дня

Тема: В ВОЗе допустили заражение коронавирусом двух третей населения планеты, россияне стали чаще жениться и реже разводиться, Вован и Лексус разыграли Берни Сандерса, Билли Айлиш написала песню к Джеймсу Бонду

В студии: Игорь ИЗМАЙЛОВ
07:30
21:30
14 Февраля 2020 15:03 - 15:15

Темы дня

Тема: Правительство снимет ограничение на закупку импортных лекарств для онкобольных, на общенародное голосование по поправкам в Конституцию потратят 14 миллиардов рублей, авиасообщение с Грузией пока восстанавливать не будут

В студии: Игорь ИЗМАЙЛОВ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
Московская студия 8-800-200-97-02
+7 (967) 200-97-02 +7 (967) 200-97-02
СЛУШАЙТЕ ТАКЖЕ
Новости 24
Турция не намерена вступать в столкновения с Россией в Идлибе
На соцподдержку пострадавшим от наводнения в Иркутской области выделят 3 млрд рублей
Украинка отказалась эвакуироваться из Китая без своей собаки
В поселке Новые Санжары протестующие побили окна автобуса с эвакуированными из Китая людьми
По просьбе Жириновского в Госдуме будут искать бактерии и микроорганизмы
Премьер-министр Украины Гончарук "неотложно вылетает" в Новые Санжары, где народ протестует против эвакуации граждан из Украины
В Китае рассчитывают остановить эпидемию коронавируса к 20 марта
Появилось видео нападения в вооруженного нападения в мечети Лондона
Один человек ранен в результате вооруженного нападения в мечети Лондона
Зарплаты россиян растут быстрее цен вот уже десять лет
Захарова сообщила, что контакты между Россией и Турцией по Идлибу не прерваны
Результаты испытаний вакцины от коронавируса поступят в ВОЗ через три недели
В Турции опровергли информацию о запросе ЗРК Patriot у США
Аэрофлот вводит новую тарифную группу «Базовый/Base» для классов "Бизнес" и "Комфорт"
Антон Силуанов: Россия ежедневно теряет 1 млрд рублей от снижения товарооборота с Китаем из-за коронавируса
Врачи выявили неожиданную пользу вишни для здоровья
Bloomberg: Турция запросила у США комплексы Patriot после атаки воевиков в Идлибе
При атаке протурецких боевиков в Идлибе погибли больше 50 сирийских военных
Белоруссия поблагодарила Россию за эвакуацию своих граждан из Китая
В ФТС сообщили о снижении импорта овощей в Россию из Китая из-за коронавируса
Шестерых россиян задержали в Дании по подозрению в контрабанде кокаина
Боевики при поддержке Турции прорвали оборону сирийской армии на одном из участков в Идлибе
"Испугались": Путин с юмором отреагировал на неполадки с микрофоном
Сотрудникам ФСО разрешат применять силу и оружие: Законопроект одобрен в первом чтении
Зараженных коронавирусом россиян с Diamond Princess госпитализируют
В Грузии обвинили Россию в кибератаке на их сайты: позицию Тбилиси поддержал госсекретарь США Помпео
Роструд: порядок индексации зарплат прописан недостаточно четко
Число заразившихся коронавирусом на круизном корабле в Японии выросло до 634 человек