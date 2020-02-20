20 Февр. 2020 2020-02-21T23:51:19+03:00

Адвокатское дело: рецепт успеха 00:00 00:00

- Здравствуйте, мы в эфире «Комсомольской правды». Программа «Свое дело». Меня зовут Максим Коряко. И сегодня речь пойдет не о бизнесе, но о своем деле. У нас в студии адвокат Юрий Николаев, председатель Московской коллегии адвокатов «Николаев и партнеры». Юрий, здравствуйте.

Ю. Николаев:

- Добрый день, Максим.

М. Коряко:

- Первый вопрос, я уже примерно так сказал, что, в общем-то, мы говорим не совсем про бизнес, но, тем не менее, мы говорим про свое дело. Если я все правильно понял, адвокатура и профессия адвоката не является бизнесом и не является предпринимательством, да?

Ю. Николаев:

- Вы знаете, дело в том, что, безусловно, адвокат является профессией. Более того, это дело моей жизни. Я бы сказал даже, это образ жизни. Но с точки зрения закона об адвокатуре и адвокатской деятельности, в рамках которого мы работаем, это не является коммерческой деятельностью, не является бизнесом с этой стороны. Но, безусловно, за ту помощь, которую мы оказываем гражданам, юридическим лицам, мы берем деньги.

М. Коряко:

- Скажите, пожалуйста, Юрий, вы специализируетесь на какой-то конкретной области права?

Ю. Николаев:

- Да, я вообще приветствую специализацию. Если речь идет обо мне, я специализируюсь на представлении интересов организаций по спорам, вытекающим из государственных контрактов, в арбитраже. И в случае возникновения вопрос у правоохранительных органов, по аналогии, в рамках обвинений по хищению бюджетных средств, растрате и тому подобное.

М. Коряко:

- А на какой стадии обычно к вам обращаются клиенты? Клиенты пытаются обратиться к вам заранее, чтобы заранее продумывать все шаги, чтобы не возникло никаких спорных или проблемных ситуаций в будущем? Либо клиенты к вам приходят уже в тот момент, когда ситуация накаляется, я бы так выразился?

Ю. Николаев:

- Вы знаете, я давно обратил внимание на некую такую профессиональную деформацию. Когда клиент является руководителем крупной компании, является профессионалом в своей области, у него создается ложное впечатление, что он является специалистом во всех других областях жизни. Поэтому, как правило, клиенты приходят тогда, когда уже поезд тронулся с места и вот-вот уйдет. А ему надо его догонять.

М. Коряко:

- Юрий, сколько лет существует ваша коллегия?

Ю. Николаев:

- Московская коллегия адвокатов «Николаев и партнеры» создана в 2006 году, по-моему, 9 сентября, если мне не изменяет память. Соответственно, скоро будем праздновать 14 лет.

М. Коряко:

- Я хочу вам задать такой вопрос, ответ на этот вопрос знает любой успешный предприниматель. Но, учитывая то, что адвокат - это профессия, и в каком-то смысле эта профессия совместима как-то с предпринимательством, и цели часто преследуются те же, и мало того, эта профессия - одна из немногих, которые можно четко очертить. То есть где у нее начало и где она заканчивается. Есть вопрос, на который вы точно должны знать ответ. В чем заключается ваше основное конкурентное преимущество? Именно основное конкурентное преимущество вашей коллегии адвокатов?

Ю. Николаев:

- Ну, вы знаете, их на самом деле несколько. Во-первых, и для нас это очень важно, мы стабильны. Мы существуем на рынке юридических услуг 14 лет. Существуем успешно. У нас есть ряд очень серьезных больших кейсов. Мы гордимся тем, что те клиенты, которые к нам обратились в момент создания, до сих пор вместе с нами. Для нас это очень важно. И показатель нашей работы для тех людей, которые обращаются в настоящий момент. Кроме того, мы не боимся ответственности. Мы отвечаем за те вещи, которые делаем для своих клиентов.

В частности, еще в 2009 году мы стали страховать свою профессиональную ответственность для того, чтобы реально защитить, а не просто на словах, своих клиентов. На сегодняшний момент страховая компания РЕСО, оценив нашу судебную практику, на основании решения судов, на основании других документов, совершенно спокойно страхует нас на сумму 100 миллионов рублей. Но надо честно сказать, правда, с 2009 году это нам ни разу не пригодилось.

М. Коряко:

- Юрий, но сейчас, возможно, некоторые наши слушатели и зрители впервые услышали такое понятие как страхование ответственности в случае, если я так правильно понял, профессиональной ошибки адвокатской. Можем немножко подробнее раскрыть это понятие? Что такое страховой случай в такой ситуации?

Ю. Николаев:

- Безусловно, я попытаюсь объяснить. Дело в том, что в свое время в российской практике в принципе отсутствовало понятие профессиональной ответственности, страхования профессиональной ответственности. Мы взяли за аналог работы, опыт наших зарубежных коллег. На сегодняшний момент такие рекомендации есть. Но они остаются рекомендациями. И никаких требований, жестких требований, которые бы обязывали адвокатов страховать свою профессиональную ответственность, в России, к сожалению, пока не введены. Почему - к сожалению? Потому что давно весь мир как профессиональных аудиторов, профессиональных консалтинг, в том числе профессиональных адвокатов, он обязан страховаться. И это верно и правильно. Потому что наш клиент - это наше все. И он должен быть защищен.

М. Коряко:

- Когда вы говорите «весь мир», такая практика существует во всем мире, то есть мы говорим, что в других странах адвокаты страхуются.

Ю. Николаев:

- В других странах адвокаты страхуются столетиями.

М. Коряко:

- А у нас эта практика не введена на обязательном уровне?

Ю. Николаев:

- Ну, я надеюсь, что скоро это положение исправится.

М. Коряко:

- Юрий, я знаю, что вы специализируетесь не только на частных клиентах, но среди ваших клиентов есть также государственные компании, компании с государственным участием. Почему вы выбрали или сделали свой выбор именно в пользу таких крупных компаний с государственным участием либо вообще государственных компаний?

Ю. Николаев:

- Ну, вы знаете, на самом деле я бы сказал тут, меня выбрали, а не я выбрал почему? Потому что, еще начиная с 2009 года, ранее, это в 2009 году создана коллегия адвокатов, я как адвокат, естественно, начал свою профессиональную деятельность ранее, - были коммерческие компании, после выхода закона, регулирующего появившиеся госконтракты, компании начали участвовать в них. И им потребовался правовой консалтинг, сопровождение и представление интересов в судах в случае возникновения различных споров.

В настоящий момент это стало, я бы даже сказал, не то что актуальным, чуть ли не модным, хотя это слово здесь странно звучит, то, что очень часто невыполнение госконтракта, в отличие от гражданско-правового договора, влечет за собой не риски взыскания денежных средств в рамках арбитражного процесса, а обвинения в хищении бюджетных средств или растрате. Поэтому, защищая своих доверителей, которых я знаю не один год иногда и не десять, я делаю все возможное для них. Я вынужден был изучить эту ситуацию. И в связи с большим количеством обращений, да, действительно, сейчас это большинство обращений.

М. Коряко:

- Ну, наверное, один из финальных вопросов нашего эфира. Вопрос, касающийся ваших коллег, а по совместительству - ваших конкурентов. Высока ли конкуренция в адвокатской сфере?

Ю. Николаев:

- Как вам сказать, в Москве, по-моему, если мне не изменяет память, порядка 8 тысяч адвокатов, которые зарегистрированы в Московской палате. Уверен, что подавляющее большинство адвокатов Московской области тоже работают в Москве. Есть также адвокаты из других регионов. Плюс, я даже не знаю сколько юристов свободных профессий, не являющихся адвокатами, оказывают сходные услуги. Ну, наверное, все вместе, грубо, тысяч пятнадцать человек. При этом мы с вами знаем, что в Москве, условно, проживает где-то порядка 15 млн. человек.

Что это значит? Это значит, что где-то на одного адвоката приходится, условно, тысячу жителей. Много это или мало? В принципе, это нормальные цифры. Вопрос не в этом. Вопрос в том, что адвокаты, аудиторы, консалт, мы все не производим продукцию, мы не создаем. Мы являемся сервисменами, если хотите. Грубо, конечно, но правда. Мы обслуживаем и бизнес, и людей. Соответственно, мы зависим от конъюнктуры рынка. Если в экономике спад, не может быть так, что в экономике спад, у бухгалтеров или адвокатов хорошо. У них тоже будет спад. Это естественная профессия. Мы, со своей стороны, откровенно говоря, испытываем конкуренцию не как в профессиональной среде, а именно лишь обеспокоены, скажем так, отсутствием экономического роста в стране.

М. Коряко:

- Понятно. Вы сейчас приводили статистку, касающуюся Москвы. Мне сразу хочется задать вопрос: вы работаете только в Москве? Или какие-то другие регионы охватываете своей деятельностью тоже?

Ю. Николаев:

- Нет, я приводил Москву как некий экономический центр, даже не столицу. Да, действительно, подавляющее большинство клиентов - это Москва, московский регион, назовем это так, куда входят Москва, Московская область и так далее. Но при этом у нас очень много дел и в Санкт-Петербурге, в Казани, в Вологде. Есть дела, есть кейсы сейчас мы ведем и за границей, в Люксембурге и на Кипре, и в Великобритании были кейсы, и консультирование было в рамках различных дел в США и так далее. То есть нет, мы не ограничиваемся ничем.

М. Коряко:

-Понятно. Юрий, ну, и теперь уже точно последний вопрос в рамках нашего эфира. Нас слушают в том числе и ваши будущие коллеги - выпускники вузов, либо люди, находящиеся сейчас в состоянии выбора профессии. И я считаю нашим долгом дать им несколько советов. Вы, как состоявшийся адвокат, человек, который в этой профессии преуспел, что бы вы могли посоветовать тем, кто пойдет по вашим стопам? И сейчас, возможно, слушая наш эфир, хочет сделать выбор в пользу профессии адвоката, что бы вы им посоветовали?

Ю. Николаев:

- Ну, что я могу сказать? Вы знаете, на самом деле рецепт успеха почти в любой области очень прост. Как это ни банально звучит, извините, нужно вкалывать. Нужно работать, работать, работать. Помните, как в институте - первые три годы ты работаешь на зачетку, потом зачетка работает на тебя. Этот жизненный принцип сохраняется везде. Только он не три года, а несколько больше. Нужно в начале карьеры забыть о себе, забыть о том, что ты недосыпаешь, что ты когда-то не успел покушать. Нужно быть максималистом, таким максималистом-юристом, чтобы делать все возможное для блага клиента. Я вас уверяю, это оценят, это поймут и сами предложат.

М. Коряко:

- Большое спасибо вам, Юрий, за ваши ответы. И спасибо, что пришли к нам в студию.

Ю. Николаев:

- Спасибо, что пригласили, Максим.

М. Коряко:

- У нас в гостях был председатель Московской коллегии адвокатов «Николаев и партнеры» Юрий Николаев. Юрий, до свидания.

Ю. Николаев:

- Всего доброго.