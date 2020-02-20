2020-02-21T01:35:28+03:00
Был бы повод
Михаил АНТОНОВ@radio_kp

21 февраля. Создание тайного общества «Союз спасения», проведение первого международного кинофестиваля в СССР, первая демонстрация камеры Полароид

Что произошло в этот день в разные годыЧто произошло в этот день в разные годы

История в событиях и людях. Что произошло в этот день в разные годы

21 февраля. Создание тайного общества «Союз спасения», проведение первого международного кинофестиваля в СССР, первая демонстрация камеры Полароид

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21 февраля. В этот день в разные годы:

1816 год - создание тайного общества «Союз спасения».

1935 год - первый международный кинофестиваль в СССР.

1938 год - в Москве расстрелян поэт Борис Корнилов.

1947 год - в США Эдвин Ленд впервые продемонстрировал камеру мгновенной фотографии Полароид.

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