21 февраля. Создание тайного общества «Союз спасения», проведение первого международного кинофестиваля в СССР, первая демонстрация камеры Полароид
История в событиях и людях. Что произошло в этот день в разные годы
21 февраля. Создание тайного общества «Союз спасения», проведение первого международного кинофестиваля в СССР, первая демонстрация камеры Полароид
21 февраля. В этот день в разные годы:
1816 год - создание тайного общества «Союз спасения».
1935 год - первый международный кинофестиваль в СССР.
1938 год - в Москве расстрелян поэт Борис Корнилов.
1947 год - в США Эдвин Ленд впервые продемонстрировал камеру мгновенной фотографии Полароид.