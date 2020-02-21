2020-02-21T13:13:51+03:00
Московские окна
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Михаил АНТОНОВАнастасия ВАРДАНЯН

«Я представляю, что это моя сцена и мои зрители»: москвичка с шикарным голосом рассказала, почему поёт в электричках

Профессиональная вокалистка начала давать вагонные концерты после того, как стала обманутой дольщицей.Профессиональная вокалистка начала давать вагонные концерты после того, как стала обманутой дольщицей.Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Профессиональный музыкант прославилась в интернете после того, как ее снял на видео пассажир

«Я представляю, что это моя сцена и мои зрители»: москвичка с шикарным голосом рассказала, почему поёт в электричках

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О том, чем живёт столица, мы подробно рассказываем в подкасте «Московские окна» Радио «Комсомольская правда». Если вам удобнее слушать новости, интервью с героями наших публикаций и комментарии экспертов - подписывайтесь на новые выпуски в Яндекс.Музыке, Apple Podcasts и Google Podcasts. Это удобно!

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