21 Февр. 2020 2020-02-21T13:13:51+03:00

Профессиональная вокалистка начала давать вагонные концерты после того, как стала обманутой дольщицей. Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

«Я представляю, что это моя сцена и мои зрители»: москвичка с шикарным голосом рассказала, почему поёт в электричках 00:00 00:00

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