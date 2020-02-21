Михаил Делягин: Ради разрушения дружбы России и Китая США готовы возродить Советский Союз
Известный экономист обсуждает о главных событиях недели.
Известный экономист - про дефицит бюджета в 24 регионах России, проблемы с фоновыми рынками в США и срыв мира в глобальную депрессию
Михаил Делягин: Ради разрушения дружбы России и Китая США готовы возродить Советский Союз
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