2020-02-21T21:21:32+03:00
Экономика с Михаилом Делягиным
Михаил ДЕЛЯГИН@radio_kp

Михаил Делягин: Ради разрушения дружбы России и Китая США готовы возродить Советский Союз

Известный экономист обсуждает о главных событиях недели.Известный экономист обсуждает о главных событиях недели.

Известный экономист - про дефицит бюджета в 24 регионах России, проблемы с фоновыми рынками в США и срыв мира в глобальную депрессию

Михаил Делягин: Ради разрушения дружбы России и Китая США готовы возродить Советский Союз

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