Николай Платошкин: То, что Шнуров вступил в партию - это стыдобища. Страна не в том состоянии, чтобы превращать политику в ржачку
Валентин Алфимов и Николай Платошкин обсуждают заявление судьи Конституционного суда о незаконности СССР, вступление Шнура в партию и необходимость записывать в Конституцию победу на фашизмом
Николай Платошкин: То, что Шнуров вступил в партию - это стыдобища. Страна не в том состоянии, чтобы превращать политику в ржачку
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