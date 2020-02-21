2020-02-21T22:04:26+03:00
Итоги недели. Николай Платошкин
Валентин АЛФИМОВНиколай ПЛАТОШКИН

Николай Платошкин: То, что Шнуров вступил в партию - это стыдобища. Страна не в том состоянии, чтобы превращать политику в ржачку

Валентин Алфимов и Николай Платошкин обсуждают главные новости уходящей недели.Валентин Алфимов и Николай Платошкин обсуждают главные новости уходящей недели.

Валентин Алфимов и Николай Платошкин обсуждают заявление судьи Конституционного суда о незаконности СССР, вступление Шнура в партию и необходимость записывать в Конституцию победу на фашизмом

Николай Платошкин: То, что Шнуров вступил в партию - это стыдобища. Страна не в том состоянии, чтобы превращать политику в ржачку

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