2020-02-23T00:34:02+03:00
Был бы повод
Михаил АНТОНОВ@radio_kp

23 февраля. Доклад Лобачевского о неевклидовой геометрии, начало производства Жигулевского пива в Самаре, пожар в гостинице «Ленинград»

Что произошло в этот день в разные годыЧто произошло в этот день в разные годы

История в событиях и людях. Что произошло в этот день в разные годы

23 февраля. Доклад Лобачевского о неевклидовой геометрии, начало производства Жигулевского пива в Самаре, пожар в гостинице «Ленинград»

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23 февраля. В этот день в разные годы:

1826 год - доклад профессора Николая Лобачевского о неевклидовой геометрии.

1881 год - начало производства Жигулевского пива в Самаре.

1991 год - страшный пожар в гостинице «Ленинград» в Ленинграде.

1980 год - британский хит-парад возглавляет группа Queen.

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