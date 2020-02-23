23 февраля. Доклад Лобачевского о неевклидовой геометрии, начало производства Жигулевского пива в Самаре, пожар в гостинице «Ленинград»
История в событиях и людях. Что произошло в этот день в разные годы
23 февраля. Доклад Лобачевского о неевклидовой геометрии, начало производства Жигулевского пива в Самаре, пожар в гостинице «Ленинград»
23 февраля. В этот день в разные годы:
1826 год - доклад профессора Николая Лобачевского о неевклидовой геометрии.
1881 год - начало производства Жигулевского пива в Самаре.
1991 год - страшный пожар в гостинице «Ленинград» в Ленинграде.
1980 год - британский хит-парад возглавляет группа Queen.