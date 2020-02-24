2020-02-24T14:41:18+03:00
Темы дня
Дмитрий БЕЛЕЦКИЙ

Китайские власти заявили о наличии вакцины против коронавируса, а 8 россиян с охваченного коронавирусом круизного лайнера Diamond Princess доставлены в Казань

Рассказываем о главных темах дня.Рассказываем о главных темах дня.

Дмитрий Белецкий - с главными темами дня

Китайские власти заявили о наличии вакцины против коронавируса, а 8 россиян с охваченного коронавирусом круизного лайнера Diamond Princess доставлены в Казань

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