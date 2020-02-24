Температура в России сейчас на 10 градусов выше нормы, Трамп прилетел в Индию мириться с Талибан, МВД при помощи камер начнет искать преступников по татуировкам и походке
Рассказываем о главных темах дня.
Дмитрий Белецкий - с главными темами дня
Температура в России сейчас на 10 градусов выше нормы, Трамп прилетел в Индию мириться с Талибан, МВД при помощи камер начнет искать преступников по татуировкам и походке
00:00
00:00
Понравилась программа? Подписывайтесь на новые выпуски в Яндекс.Музыке, Apple Podcasts и Google Podcasts и слушайте, когда удобно!
А все новости Радио «Комсомольская правда» читайте на нашем новом сайте.