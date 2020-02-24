24 Февр. 2020 2020-02-24T14:53:19+03:00

Температура в России сейчас на 10 градусов выше нормы, Трамп прилетел в Индию мириться с Талибан, МВД при помощи камер начнет искать преступников по татуировкам и походке 00:00 00:00

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