2020-02-25T13:45:19+03:00
Право имею
Михаил АНТОНОВ@radio_kp

Налоги, регистрация и закрытие ИП, электронные трудовые книжки... Разбираемся со всеми юридическими нюансами ведения своего бизнеса

Сегодня разбираемся со всеми юридическими аспектами ведения бизнеса.Сегодня разбираемся со всеми юридическими аспектами ведения бизнеса.

Михаил Антонов обсуждает вместе с юристом Викторией Шергиной, можно ли закрыть ИП с долгами и как платить налоги самозанятым

Налоги, регистрация и закрытие ИП, электронные трудовые книжки... Разбираемся со всеми юридическими нюансами ведения своего бизнеса

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