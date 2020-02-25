Налоги, регистрация и закрытие ИП, электронные трудовые книжки... Разбираемся со всеми юридическими нюансами ведения своего бизнеса
Михаил Антонов обсуждает вместе с юристом Викторией Шергиной, можно ли закрыть ИП с долгами и как платить налоги самозанятым
Налоги, регистрация и закрытие ИП, электронные трудовые книжки... Разбираемся со всеми юридическими нюансами ведения своего бизнеса
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