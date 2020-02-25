2020-02-25T16:35:10+03:00
What's up, страна!
Михаил АНТОНОВ@radio_kp

Сандерс теснит Трампа в ходе предвыборной борьбы, мошенники торгуют липовыми аккаунтами каршеринга, журналиста «Комсомолки» поместили на карантин из-за коронавируса

Михаил Антонов обсуждает вместе с экспертами и журналистами «Комсомольской правды» главные события дня.Михаил Антонов обсуждает вместе с экспертами и журналистами «Комсомольской правды» главные события дня.

Михаил Антонов обсуждает вместе с экспертами и журналистами «Комсомольской правды» главные события дня

Сандерс теснит Трампа в ходе предвыборной борьбы, мошенники торгуют липовыми аккаунтами каршеринга, журналиста «Комсомолки» поместили на карантин из-за коронавируса

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What's up, страна!

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В студии: Михаил АНТОНОВ
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