Александр Тихонов: Обыски наших биатлонистов - это отклики Олимпиады в Сочи и отсутствие закона о допинге
Владимир Ворсобин разбирает очередной скандал с нашими спортсменами вместе с экс-вице-президентом Союза биатлонистов России Александром Тихоновым, социальным психологом Алексеем Рощиным и спортивным обозревателем Евгением Дзичковским
Александр Тихонов: Обыски наших биатлонистов - это отклики Олимпиады в Сочи и отсутствие закона о допинге
Понравилась программа? Подписывайтесь на новые выпуски в Яндекс.Музыке, Apple Podcasts и Google Podcasts, пишите комментарии, ставьте оценки и слушайте, когда удобно!