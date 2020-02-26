Никита Кричевский: Наши пенсионеры так плохо живут, потому что мы не умеем организовать работу пенсионной системы
Алексей Иванов и Никита Кричевский обсуждают, можно ли всех перевести на удаленную работу, какой должна быть новая монетарная политика и нужно ли вводить прогрессивную шкалу налогообложения
Никита Кричевский: Наши пенсионеры так плохо живут, потому что мы не умеем организовать работу пенсионной системы
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