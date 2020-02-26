2020-02-26T19:49:31+03:00
Экономика с Никитой Кричевским
Никита КРИЧЕВСКИЙАлексей ИВАНОВ

Никита Кричевский: Наши пенсионеры так плохо живут, потому что мы не умеем организовать работу пенсионной системы

Никита Кричевский и Алексей Иванов обсуждают главные экономические новости.Никита Кричевский и Алексей Иванов обсуждают главные экономические новости.

Алексей Иванов и Никита Кричевский обсуждают, можно ли всех перевести на удаленную работу, какой должна быть новая монетарная политика и нужно ли вводить прогрессивную шкалу налогообложения

Никита Кричевский: Наши пенсионеры так плохо живут, потому что мы не умеем организовать работу пенсионной системы

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Экономика с Никитой Кричевским

Тема: Никита Кричевский: Главные события года - посадка самолета на кукурузном поле, мусорная реформа и договоренности по газу с Украиной

В студии: Алексей ИВАНОВ

В гостях: Никита КРИЧЕВСКИЙ
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