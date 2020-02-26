26 Февр. 2020 2020-02-26T22:09:11+03:00

Передача продуктов застрявшей в карантине Дарье Асламовой через окно. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Дарья Асламова: Китайцы устраивают дискотеки и секс по интернету из-за коронавируса и ждут мая. А в Москве ко мне пришла полиция с врачом 00:00 00:00

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