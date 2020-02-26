2020-02-26T22:09:11+03:00
Вечерний диван
Дарья АСЛАМОВАНадана ФРИДРИХСОНСергей МАРДАН

Дарья Асламова: Китайцы устраивают дискотеки и секс по интернету из-за коронавируса и ждут мая. А в Москве ко мне пришла полиция с врачом

Передача продуктов застрявшей в карантине Дарье Асламовой через окно.Передача продуктов застрявшей в карантине Дарье Асламовой через окно.Фото: Михаил ФРОЛОВ

Находящаяся в карантине спецкор КП Дарья Асламова рассказывает Сергею Мардану и Надане Фридрихсон, как относятся к инфекции в Пекине и Москве

Дарья Асламова: Китайцы устраивают дискотеки и секс по интернету из-за коронавируса и ждут мая. А в Москве ко мне пришла полиция с врачом

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