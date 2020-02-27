Влияет ли класс машины на безопасность поездки или всё только в руках водителя такси
Светлана Молодцова и Александр Алехин обсуждают с автоэкспертом Кириллом Бревдо, какие машины чаще всего используются для работы в такси, насколько они безопасны и надежны и как часто должно проверяться техсостояние
Влияет ли класс машины на безопасность поездки или всё только в руках водителя такси
Понравилась программа? Подписывайтесь на новые выпуски в Яндекс.Музыке, Apple Podcasts и Google Podcasts и слушайте, когда удобно!
А все новости Радио «Комсомольская правда» читайте на нашем новом сайте.