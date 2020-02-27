2020-02-27T12:03:15+03:00
Дави на газ
Кирилл БРЕВДОСветлана МОЛОДЦОВААлександр АЛЁХИН

Влияет ли класс машины на безопасность поездки или всё только в руках водителя такси

Автоэксперт Кирилл Бревдо рассказывает о том, какие машины чаще всего используются в такси.Автоэксперт Кирилл Бревдо рассказывает о том, какие машины чаще всего используются в такси.

Светлана Молодцова и Александр Алехин обсуждают с автоэкспертом Кириллом Бревдо, какие машины чаще всего используются для работы в такси, насколько они безопасны и надежны и как часто должно проверяться техсостояние

Влияет ли класс машины на безопасность поездки или всё только в руках водителя такси

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