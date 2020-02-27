У Кремля нет инициатив по увековечению памяти убитого 5 лет назад Бориса Немцова, Памфилова выступила против закрепления в Конституции минимального порога явки на выборах, в Центробанке рассказали о новой мошеннической схеме с использованием такси
Михаил Антонов обсуждает вместе с экспертами и журналистами «Комсомольской правды» главные события дня.
Михаил Антонов обсуждает вместе с экспертами и журналистами «Комсомольской правды» главные события дня
У Кремля нет инициатив по увековечению памяти убитого 5 лет назад Бориса Немцова, Памфилова выступила против закрепления в Конституции минимального порога явки на выборах, в Центробанке рассказали о новой мошеннической схеме с использованием такси
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