2020-02-29T01:10:27+03:00
Тайна перевала Дятлова
Иван ПАНКИННиколай АНДРЕЕВ

Аудиокнига. Трагедия на перевале Дятлова: 64 версии загадочной гибели туристов в 1959 году. Часть 93 и 94.

Писатель Николай Андреев исследовал 64 версии загадочной гибели туристов в 1959 годуПисатель Николай Андреев исследовал 64 версии загадочной гибели туристов в 1959 году

Писатель Николай Андреев исследовал свидетельства и документы и написал книгу

Аудиокнига. Трагедия на перевале Дятлова: 64 версии загадочной гибели туристов в 1959 году. Часть 93 и 94.

00:00
00:00

Понравилась программа? Все серии серии вы можете найти в архиве программы! Подписывайтесь на новые выпуски в Яндекс.Музыке, Apple Podcasts и Google Podcasts, пишите отзывы, ставьте оценки и слушайте, когда удобно!

Скачать передачу [mp3, 23.0 МБ]
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Слушайте также

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
Московская студия 8-800-200-97-02
+7 (967) 200-97-02 +7 (967) 200-97-02
СЛУШАЙТЕ ТАКЖЕ
Новости 24
Украина отказалась от празднования Дня победы 9 мая
В Москве объявили желтый уровень опасности из-за погодных условий
В Китае число погибших от коронавируса за последние сутки выросло на 47 человек
Синоптики рассказали, каким будет последний день зимы 2020
В Уганде при лобовом столкновении такси с грузовиком погибли восемь человек
Тимошенко заявила о целенаправленном уничтожении Украины
В Астраханской области при крушении вертолета погиб пилот
Из-за невыдачи россиянину визы ООН отложила начало сессии
Украинский МИД выразил надежду, что Трамп присоединится к "нормандской четверке"
"Я отсюда вообще не выйду": В Одессе украинец выдернул чеку гранаты в зале суда
СК возбудил дело после гибели двух человек на вечеринке в московской бане
ФСБ завершила следствие по делу Пола Уилана
Силуанов назвал причину ослабления курса рубля
Правозащитник положительно оценила возможность использования электрошокеров транспортной полицией
В Совфеде оценили заявление украинского командующего ВМС о возможности России «взять» Одессу
Турция настаивает на отводе сирийских войск в Идлибе