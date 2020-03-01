Школьник ударил учителя ножом. Откуда у современных подростков столько агрессии?
Александр Милкус и Дарья Завгородняя обсуждают с экспертами, стали ли учителя более злые, а подростки более агрессивные
Школьник ударил учителя ножом. Откуда у современных подростков столько агрессии?
Гости программы:
- Евгения Шамис, основатель и координатор проекта «RuGenerations — российской школы Теории поколений»;
- Анастасия Пономаренко, писатель, психолог, автор программ по развитию жизнестойкости.
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