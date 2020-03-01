2020-03-01T15:03:08+03:00
Родительский вопрос
Александр МИЛКУСДарья ЗАВГОРОДНЯЯ

Школьник ударил учителя ножом. Откуда у современных подростков столько агрессии?

Стали ли учителя более злые, а подростки более агрессивные.Стали ли учителя более злые, а подростки более агрессивные.

Александр Милкус и Дарья Завгородняя обсуждают с экспертами, стали ли учителя более злые, а подростки более агрессивные

Школьник ударил учителя ножом. Откуда у современных подростков столько агрессии?

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Гости программы:

- Евгения Шамис, основатель и координатор проекта «RuGenerations — российской школы Теории поколений»;

- Анастасия Пономаренко, писатель, психолог, автор программ по развитию жизнестойкости.

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Родительский вопрос

Тема: Бесплатное питание для школьников: как будут выполнять задачу, поставленную Путиным

В студии: Александр МИЛКУС, Дарья ЗАВГОРОДНЯЯ

В гостях: Зинаида ЛОБАНОВА, Владимир ЧЕРНИГОВ, Валерий АЛЕКСЕЕВ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
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