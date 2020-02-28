Михаил Делягин: Это худшая неделя для рынков, возникла паника. И непосредственной причиной этого срыва стал коронавирус
Экономист Михаил Делягин комментирует главные события недели.
Известный экономист - про покупку Сбербанка за 1 рубль и продажу за 2 трлн рублей, падение нефти и рубля, а также о попытках остановить эпидемию
Михаил Делягин: Это худшая неделя для рынков, возникла паника. И непосредственной причиной этого срыва стал коронавирус
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