2020-03-03T16:31:03+03:00
Гость в студии
Максим КОРЯКО

Алексей Фурсин: Стараемся максимально уходить в онлайн, чтобы упростить получение субсидии предпринимателями

Алексей Фурсин, руководитель Департамента предпринимательства и инновационного развития г. Москвы.Алексей Фурсин, руководитель Департамента предпринимательства и инновационного развития г. Москвы.Фото: Андрей Минаев

Глава Департамента предпринимательства и инновационного развития Москвы рассказывает о новых возможностях для московских бизнесменов, флешмобе о женщинах-предпринимателях и конкурсе «Прорыв года»

Алексей Фурсин: Стараемся максимально уходить в онлайн, чтобы упростить получение субсидии предпринимателями

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