Алексей Фурсин: Стараемся максимально уходить в онлайн, чтобы упростить получение субсидии предпринимателями
Алексей Фурсин, руководитель Департамента предпринимательства и инновационного развития г. Москвы.Фото: Андрей Минаев
Глава Департамента предпринимательства и инновационного развития Москвы рассказывает о новых возможностях для московских бизнесменов, флешмобе о женщинах-предпринимателях и конкурсе «Прорыв года»
Алексей Фурсин: Стараемся максимально уходить в онлайн, чтобы упростить получение субсидии предпринимателями
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