Не 20 тысяч, а всего 1 заболевший. Правда и фейки о коронавирусе в Москве
Михаил Антонов и Анастасия Варданян рассказывают о главных столичных новостях
Не 20 тысяч, а всего 1 заболевший. Правда и фейки о коронавирусе в Москве
О том, чем живёт столица, мы подробно рассказываем в подкасте «Московские окна» Радио «Комсомольская правда». Если вам удобнее слушать новости, интервью с героями наших публикаций и комментарии экспертов - подписывайтесь на новые выпуски в Яндекс.Подкастах, Apple Podcasts и Google Podcasts. Это удобно!