Дейнерис, Гаечка и Супер Марио. Зачем москвичи играют в косплей
В эфире Радио «Комсомольская правда» косплеер София Летяго рассказывает, каким героям подражают чаще всего, как делаются костюмы и сколько на переодеваниях можно заработать
Дейнерис, Гаечка и Супер Марио. Зачем москвичи играют в косплей
О том, чем живёт столица, мы подробно рассказываем в подкасте «Московские окна» Радио «Комсомольская правда». Если вам удобнее слушать новости, интервью с героями наших публикаций и комментарии экспертов - подписывайтесь на новые выпуски в Яндекс.Подкастах, Apple Podcasts и Google Podcasts. Это удобно!