Михаил Делягин: «Кризис будет потому что Трамп выиграет выборы»

4 Март 2020 2020-03-04T21:47:54+03:00

Михаил Делягин и другие эксперты рассуждают о том, случится ли новый глобальный финансовый кризис.

Кризис 2020: будет или нет? Ведущие экономисты анализируют прогнозы Всемирного банка и МВФ 00:00 00:00

В 2020 году грядет мировой экономический кризис, который накроет и Россию. Об этом говорят ведущие специалисты Международного валютного фонда и Всемирного банка. Они же уверяют, что события будут развиваться хуже чем в 2008-м году и даже во времена великой депрессии в США.

Ведущие экономисты России в эфире Радио «Комсомольская правда» разбираются в состоятельности этих прогнозов.