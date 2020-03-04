Михаил Делягин: «Кризис будет потому что Трамп выиграет выборы»
Кризис 2020: будет или нет? Ведущие экономисты анализируют прогнозы Всемирного банка и МВФ
Кризис 2020: будет или нет? Ведущие экономисты анализируют прогнозы Всемирного банка и МВФ
В 2020 году грядет мировой экономический кризис, который накроет и Россию. Об этом говорят ведущие специалисты Международного валютного фонда и Всемирного банка. Они же уверяют, что события будут развиваться хуже чем в 2008-м году и даже во времена великой депрессии в США.
Ведущие экономисты России в эфире Радио «Комсомольская правда» разбираются в состоятельности этих прогнозов.