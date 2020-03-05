2020-03-05T19:37:13+03:00
Бовт знает
Алексей ИВАНОВ

Георгий Бовт: Сталина никак не получится похоронить, так как мы любим перелицовывать нашу историю

Георгий Бовт - с главными темами дня.Георгий Бовт - с главными темами дня.

Алексей Иванов и Георгий Бовт говорят про отношение в обществе к Победе в Великой Отечественной, значение термина «государствообразующий народ» и результаты выборов соперника Трампу

Георгий Бовт: Сталина никак не получится похоронить, так как мы любим перелицовывать нашу историю

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