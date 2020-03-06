2020-03-06T12:11:02+03:00
Московские окна
Михаил АНТОНОВАнастасия ВАРДАНЯН

Пришла весна и в Подмосковье проснулись клещи

Михаил Антонов и Анастасия Варданян рассказывают о главных столичных новостях.Михаил Антонов и Анастасия Варданян рассказывают о главных столичных новостях.

Михаил Антонов и Анастасия Варданян рассказывают, в каких районах сейчас особенно опасно и почему мужчины не покупают цветы к 8 марта по завышенным ценам

Пришла весна и в Подмосковье проснулись клещи

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О том, чем живёт столица, мы подробно рассказываем в подкасте «Московские окна» Радио «Комсомольская правда». Если вам удобнее слушать новости, интервью с героями наших публикаций и комментарии экспертов - подписывайтесь на новые выпуски в Яндекс.Подкастах, Apple Podcasts и Google Podcasts. Это удобно!

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