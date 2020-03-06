6 Март 2020 2020-03-06T17:15:11+03:00

Москвичи и петербуржцы выбрали лучшую столицу 00:00 00:00

Недавно в Москве и Санкт-Петербурге состоялся необычный телемост. Жителям двух столиц предложили пообщаться и проголосовать за свой город в ходе интерактивного голосования «Битва двух столиц». О самом мероприятии и о результатах голосования, которое проходило, расскажет наш коллега Александр Тагиров.

- Всем привет. Близятся большие выходные, и главный весенний праздник уже почти у нас на пороге. А это значит, что миллионы людей по всей стране возьмут свои смартфоны в руки и начнут писать своим любимым миллиарды теплых слов и поздравлений. И, кажется, в этот момент мир станет чуточку добрее.

Но праздники это далеко не единственный повод признаваться друг другу в любви. Да и, в конце концов, признаваться в любви можно не только людям, но и городу, в котором ты живешь. Именно такая история недавно произошла с жителями Москвы и Санкт-Петербурга. Более тысячи признаний двум столицам, терабайты трафика и разговоры длиной в месяцы сгенерировали участники телемоста между Москвой и Питером. Телемост был организован оператором «Билайн» для проведения интерактивного голосования «Битва двух столиц». По результатам этого, можно сказать, праздника горожане определили самую любимую столицу.

А теперь давайте подробнее о самом мероприятии. Итак, телемост между Москвой и Питером ровно на один день объединил посетителей главного катка страны на ВДНХ в Москве и «Катка у моря» в Петербурге. Чтобы вы понимали объемы переданных данных, объясню вам на пальцах. В день голосования объем скачанного трафика на двух площадках составил более 1,5 терабайт, а общий объем мобильного трафика за весь сезон работы катков - более 130 терабайт. Москвичи и петербуржцы не только активно пользуются мобильным интернетом, но также активно звонят друг другу. Если сложить все разговоры абонентов «Билайн» на двух катках, то они могут непрерывно длиться в течение полугода.

По итогам голосования за любимую столицу с отрывом в 6 голосов победила Москва. Ну а признание Петербургу - получили статус самых креативных. И это очевидно. Ведь, как известно, жители северной столицы люди очень чуткие и творческие.

Также в рамках телемоста известные российские фигуристы провели мастер-класс для посетителей катка. Высокие пируэты на льду исполнили заслуженный мастер спорта России, олимпийский чемпион Алексей Ягудин и чемпионка Европы Софья Самодурова. Спортсмены одновременно обучали желающих элементам фигурного катания, при этом находились они в разных городах. Чтобы гости могли наблюдать за работой фигуристов в режиме реального времени, на катках были установлены ТВ-панели, камеры и звуковое оборудование. Фактически граница между столицами стерлась, а 700 километров расстояния превратились в несколько метров.

Ну и напоследок пара слов о «Билайне», который выступил организатором этого телемоста. Чтобы клиенты компании всегда оставались на связи и могли делиться своим контентом, не жалея трафика, оператор ведет активное строительство и модернизацию сети LTE по всей России. Более того, в двух столицах идут работы по реализации масштабной программы по улучшению качества связи SuperCity. В результате этой работы значительно увеличится емкость сети и скорость мобильного интернета для пользователей современных смартфонов. На текущий момент сеть «Билайн» в Петербурге обновлена на 90%, а в Москве сеть на 98% уже 5G ready, то есть готова к внедрению сети пятого поколения.