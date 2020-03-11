2020-03-11T21:27:48+03:00
Вечерний диван
Дина КАРПИЦКАЯСергей МАРДАН

Сергей Мардан: Крики «Путин с нами навсегда» - это хорошо, но этого всего лишь одна из версий дальнейшего развития событий

Сергей Мардан и Дина Карпицкая подводят информационные итоги дня.Сергей Мардан и Дина Карпицкая подводят информационные итоги дня.

Дина Карпицкая и Сергей Мардан говорят о том, какие поправки в Конституцию были отметены, что будет с ценами на бензин и будет ли Россия закрыта на карантин по коронавирусу

Сергей Мардан: Крики «Путин с нами навсегда» - это хорошо, но этого всего лишь одна из версий дальнейшего развития событий

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Вечерний диван

Тема: Леонид Гозман: Внесение поправок в Конституцию - это план Б, который начали воплощать после того, как план с присоединением Белоруссии сорвался

В студии: Надана ФРИДРИХСОН, Сергей МАРДАН

В гостях: Леонид ГОЗМАН
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
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