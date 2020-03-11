Борис Надеждин: Все поправки в Конституцию сейчас сводятся к вопросу «Вы за то, чтобы Путин правил вечно?»
Сергей Мардан и Дина Карпицкая обсуждают с политиком Борисом Надеждиным обсуждают, к чему такая спешка с принятием поправок в Конституцию, почему парламент деградировал и кто написал сценарий, как будет голосовать Дума и Совет Федерации
Борис Надеждин: Все поправки в Конституцию сейчас сводятся к вопросу «Вы за то, чтобы Путин правил вечно?»
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