2020-03-11T22:10:41+03:00
Вечерний диван
Дина КАРПИЦКАЯСергей МАРДАН

Борис Надеждин: Все поправки в Конституцию сейчас сводятся к вопросу «Вы за то, чтобы Путин правил вечно?»

Политик Борис Надеждин в студии Радио «Комсомольская правда».Политик Борис Надеждин в студии Радио «Комсомольская правда».Фото: YouTube

Сергей Мардан и Дина Карпицкая обсуждают с политиком Борисом Надеждиным обсуждают, к чему такая спешка с принятием поправок в Конституцию, почему парламент деградировал и кто написал сценарий, как будет голосовать Дума и Совет Федерации

Борис Надеждин: Все поправки в Конституцию сейчас сводятся к вопросу «Вы за то, чтобы Путин правил вечно?»

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