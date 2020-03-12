2020-03-12T16:43:38+03:00
What's up, страна!
Михаил АНТОНОВ@radio_kp

Турция шантажирует ЕС беженцами, в Кремле объяснили согласие Путина с идеей о числе президентских сроков, Москва подверглась нашествию енотов

Михаил Антонов обсуждает вместе с экспертами и журналистами «Комсомольской правды» главные темы дня.Михаил Антонов обсуждает вместе с экспертами и журналистами «Комсомольской правды» главные темы дня.

Михаил Антонов обсуждает вместе с экспертами и журналистами «Комсомольской правды» главные темы дня

Турция шантажирует ЕС беженцами, в Кремле объяснили согласие Путина с идеей о числе президентских сроков, Москва подверглась нашествию енотов

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