Георгий Бовт: В 2024 году встанет очередная Валентина Терешкова и скажет, что время тяжелое, надо вам Владимир Владимирович оставаться
Валентин Алфимов и журналист Георгий Бовт обсуждают поправки в Конституцию, эпидемию коронавируса и падение цен на нефть
Георгий Бовт: В 2024 году встанет очередная Валентина Терешкова и скажет, что время тяжелое, надо вам Владимир Владимирович оставаться
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