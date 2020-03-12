2020-03-12T19:45:47+03:00
Бовт знает
Валентин АЛФИМОВ@radio_kp

Георгий Бовт: В 2024 году встанет очередная Валентина Терешкова и скажет, что время тяжелое, надо вам Владимир Владимирович оставаться

Журналист и политолог Георгий Бовт - про поправки в Конституцию, эпидемию коронавируса и падение цен на нефть.Журналист и политолог Георгий Бовт - про поправки в Конституцию, эпидемию коронавируса и падение цен на нефть.

Валентин Алфимов и журналист Георгий Бовт обсуждают поправки в Конституцию, эпидемию коронавируса и падение цен на нефть

Георгий Бовт: В 2024 году встанет очередная Валентина Терешкова и скажет, что время тяжелое, надо вам Владимир Владимирович оставаться

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