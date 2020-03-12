2020-03-12T22:30:30+03:00
Что будет
Владимир СУНГОРКИНРоман ГОЛОВАНОВ

Владимир Сунгоркин: Вероятность того, что Путин пойдет на выборы президента в 2024 году, 50 на 50

Главный редактор «Комсомольской правды» Владимир Сунгоркин обсуждает главные события в стране и мире и делает прогноз, как будут развиваться события дальше.Главный редактор «Комсомольской правды» Владимир Сунгоркин обсуждает главные события в стране и мире и делает прогноз, как будут развиваться события дальше.

Роман Голованов и главный редактор «Комсомольской правды» Владимир Сунгоркин обсуждают, как Дума сама себя чуть не распустила, почему голосование по Конституции назначили на среду и что думают в окружении Президента про его участие в выборах

Владимир Сунгоркин: Вероятность того, что Путин пойдет на выборы президента в 2024 году, 50 на 50

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