12 Март 2020 2020-03-12T18:46:32+03:00

Аромамаркетинг. Как сделать бизнес на запахах 00:00 00:00

М. Коряко:

- В эфире программа «Свое дело». Мы сегодня, как обычно, разговариваем о бизнесе, который может открыть каждый из нас. Сегодня у нас в гостях представитель такого бизнеса, который многие из нас вообще не видели и не слышали о нем ничего. Практика подсказывает, что бизнес развивается, спрос на это есть, а раз есть спрос, должно быть и предложение в лице профессионалов, которые, как правило, приходят в нашу студию.

Отдельный специализированный вид маркетинга, отличающийся от всех остальных видов маркетинга, которые мы знаем, аромамаркетинг.

У нас в гостях генеральный директор и основатель компании «Третье чувство» Сергей Шабала. Привет!

С. Шабала:

- Привет, Максим!

М. Коряко:

- Первый вопрос, который возникает, что такое аромамаркетинг? Какие функции выполняет и какие цели преследует?

С. Шабала:

- Аромамаркетинг используется давно используется у международных брендов как часть стандарта в брендинге. У нас в России тема пришла абсолютно недавно. Его основная задача – влиять на маркетинговые показатели. И влиять с помощью именно ароматов через обонятельные каналы. В магазине мы работаем только с оффлайном, то есть, мы не digital-канал, то музыкальное сопровождение, правильно оформленный свет, мерчендайзинг, аромат является важной частью. Аромамаркетинг при использовании ароматов влияет на маркетинговые показатели продажи, на лояльность клиентов, на запоминаемость торговой марки. И многие бренду международные используют это в стандартах.

М. Коряко:

- Почему именно аромамаркетинг?

С. Шабала:

- Я предприниматель сам по себе, по своему духу и характеру стал. И произошло это случайно. Мне больше, чем лет 12, 2007-2008-й год один из моих друзей говорит, слушай, Серег, есть классная история, как ароматизация. Аромамаркетинг – это для бизнеса предлагать профессиональное решение. Я когда углубился в тему, подумал, что это, в принципе, мне соответствует. И похож на некий идеальный продукт. Я ароматы, профессиональные решения предлагаю для бизнеса. Бизнес получает со своей стороны положительный эффект. И этот продукт нравится конечному клиенту, потому что он заходит, ему становится комфортно и приятно. Плюс клиент со мной работает постоянно.

Я увидел в этом перспективу и интерес. И увидел, что огромный диапазон развития, начиная от маленьких магазинов до крупных объектов. Когда зашел, увидел, что с точки зрения технологии все довольно грустно. Были какие-то гелевые штуки, аэрозольный баллончики, спреи. И эффективного решения для бизнеса не было. Оказалось, что фактически я попал на стык технологий, потому что буквально через несколько лет американские компании европейские уже сделали профессиональные решения для бизнеса, но в России оно еще не приживалось, потому что был такой период 10-го года, когда там не до этого.

М. Коряко:

- Ты сейчас говоришь про технологии. Большинство наших слушателей сейчас себе представляют аромамаркетинг как реально бутылек с кнопочкой наверху, который ты берешь в руки, попшикал как обычным одеколоном или духами. Можешь чуть углубиться в тему технологий?

Ты с собой принес какие-то штуки?

С. Шабала:

- Самый примитивный аппарат, который содержит блок питания и управления. Он работает на принципе холодной диффузии. Это когда ты не просто распыляешь через пульверизатор ароматы, он расщепляется до размера 50 микрон, а когда у тебя есть специальная камера, в которую под давлением подается воздух. Нужная концентрация аромата в эту камеру попадает. И расщепляется до размера пяти микрон. Максимум. В десятки раз меньше, чем современные текущие технологии.

Аэрозоль, который являлся самым основным методом, он сейчас уже устарел. Он очень вреден, не экологичен. Аэрозольные баллончики, которые вы используете, они довольно вредны. Но в силу того, что альтернативы не было, она очень бюджетна, все это использовали. Мы, как компания и я лично сейчас продвигаю тему, что теперь эту технологию надо менять. Есть экологичный способ ароматизации, распыления. Безопасный, комфортный и более эффективный.

М. Коряко:

- Ты начал рассказывать за эфиром, что когда ты начинал, у тебя появились условия невероятные, которые тяжело было выполнить, в том числе, закупка на какие-то сотни тысяч евро и так далее.

Как ты этот бизнес начинал с самого начала? Где были сложности?

С. Шабала:

- Идея сама пришла друга. Потом я столкнулся с тем, что открыл компанию, начал работать с местными поставщиками. Меня не очень удовлетворило качество оборудования. И не очень удовлетворило отношение ко мне. Мне хотелось, чтобы меня прокачивали, рассказывали, а я спотыкался, получал очень много обратной связи от клиентов. И не знал, как с ними работать.

И я понял, что мне нужно начинать самому. Я взял дистрибуцию эксклюзивную на Россию у производителя в Турции. Я с ними работал два с половиной года. Когда я вписался в них, на тот момент у меня был контракт, который я должен был выполнить. Он составлял сто тысяч евро. Для меня, чтобы вы понимали, на тот момент оборот компании за год был сто тысяч евро.

М. Коряко:

- А контракт в сто тысяч евро в какой срок?

С. Шабала:

- За год я должен был закупиться, притом, что это абсолютно новый продукт, это чтобы получить эксклюзив на территории России.

М. Коряко:

- Сейчас для тех, кто с этим не сталкивался, думают, что это космический риск. Его надо либо подтвердить, либо опровергнуть. Теорию. Ты сначала платишь сто тысяч евро, закупая оборудование.

С. Шабала:

- Не так. Я нас был контракт, в течение которого я должен закупить, у меня была партия первая, там было порядка 20-30 тысяч. И дальше я должен выйти на объем закупок, совокупная емкость которого составляет сто тысяч за год. Тогда у меня сохранится право эксклюзива на территории России. Но я для себя видел, что стратегически мне нужно работать только с одним производителем, чтобы его хорошо прокачивать, чтобы развивать региональную базу и так далее. И на тот момент я столкнулся с рядом трудностей. И когда произошел кризис 2014 года, курс доллара и евро резко взлетел. Но в первый год я перевыполнил план, во второй выполнил план, если считать его на рубли. И на третий год начал диверсифицироваться. И теперь мы независимый производитель, который может конкурировать с другими.

У нас есть производственная площадка в Китае. Все сырье, которое вы здесь видите, мы поставляем напрямую с завода из Европы. Парфюмерных заводов у нас два, с кем у нас законтрактованные формулы. Мы с ними еще доработали формулу ароматов. И здесь, в России мы фасуем, упаковываем и продаем это либо в опт, либо сами работаем с нашими конечными клиентами.

М. Коряко:

- О каких оборотах сейчас можно говорить в этом бизнесе?

С. Шабала:

- На текущий момент у нас компания в 2019-м закрыла оборот в 63 миллиона, почти миллион долларов. К концу этого года мы планируем выйти на оборот чуть больше ста. Вообще, план у компании за счет расширения других рынков выйти на компанию среднего уровня, это, как говорится, компания в миллиард. Но для этого надо много сделать. В ближайшие три года хотим выйти на эту планку.

М. Коряко:

- Сколько человек сейчас в компании работает?

С. Шабала:

- На текущий момент компания у нас работает прямо штатно. Это наша база. Она у нас в Москве. Это примерно 25 человек. Это склад, сервисный отдел, отдел продаж, отдел аккаунта, маркетинг, совмещающий в себе продакт-разработку. Это управление и бухгалтерия.

М. Коряко:

- Какой твой план на ближайшие пять лет? Если бы ты сейчас обрисовал картину будущего твоего бизнеса через пять лет при самых благоприятных обстоятельствах?

С. Шабала:

- Если включить видение, фантазию. У меня есть видение. У нашей компании есть видение и серьезная цель. Мы международный бренд. И он уже создан. И он будет национальным. Моя ключевая задача – сделать продукт, который будет воспринят в других странах, как качественный и хороший, им бы хотели пользоваться, но с гордостью знать, что он из России. Это первое.

Во-вторых, продукт будет массового потребления. Как телефон и айфон. Он будет стоять в домах, в квартирах людей. Им будут пользоваться в автомобилях. И у нас, если переходить к деталям, например, у нас будет несколько локальных заводов по парфюмерии по континентам, это в идеале американский континент, чтобы закрыть. Азиатский, российский и европейский. Там, где у нас фасовка, розлив, так далее. В идеале построить свой завод, потому что в России его нет. Причем, вполне нормально.

Дальше у нас локализована производственная площадка, которая находится в Китае для экспорта. Может, что-то в России, какие-то сложные приборы. У нас сформирована IT-среда. У нас есть свое приложение, своя база данных, в которой ведутся все клиенты. Клиенты, кто пользуется нашими устройствами, это все очень удобно, управляется в одной-единой системе завязано. Оборот компании через пять лет вполне может дойти до миллиарда долларов одного хотя бы, потому что емкость рынка мы посмотрели, она очень большая. Аэрозольные всякие диспенсеры. Они имеют большую емкость. И через пять лет при оптимистичных показателях я вижу свою компанию и этот продукт таким.

М. Коряко:

- Напоминаю, в гостях у нас был директор и основатель компании «Третье чувство» Сергей Шабала.

С. Шабала:

- Спасибо. Всем пока!