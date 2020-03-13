Куда лететь и надо ли? Спрос на авиабилеты вырос более чем на 40% после обвала рубля
Светлана Молодцова, Александр Капков и Влад Кутузов обсуждают со специалистами, стоит ли планировать зарубежные поездки или лучше пока выжидать
Куда лететь и надо ли? Спрос на авиабилеты вырос более чем на 40% после обвала рубля
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