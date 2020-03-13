2020-03-13T21:52:24+03:00
Итоги недели. Николай Платошкин
Валентин АЛФИМОВНиколай ПЛАТОШКИН

Николай Платошкин: Саудовская Аравия начала против нас войну с целью ликвидации России на мировом рынке нефти

Обсуждаем главные новости уходящей недели с Николаем Платошкиным.Обсуждаем главные новости уходящей недели с Николаем Платошкиным.

Валентин Алфимов и Николай Платошкин обсуждают падение цены на нефть и обвал рубля, предложения самораспустить Думу и обнулить президентские сроки Путина и группу Little Big, которая поедет на Евровидение

Николай Платошкин: Саудовская Аравия начала против нас войну с целью ликвидации России на мировом рынке нефти

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