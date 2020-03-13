Николай Платошкин: Саудовская Аравия начала против нас войну с целью ликвидации России на мировом рынке нефти
Валентин Алфимов и Николай Платошкин обсуждают падение цены на нефть и обвал рубля, предложения самораспустить Думу и обнулить президентские сроки Путина и группу Little Big, которая поедет на Евровидение
Николай Платошкин: Саудовская Аравия начала против нас войну с целью ликвидации России на мировом рынке нефти
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