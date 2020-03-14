14 марта. Начало публикации романа Дюма «Три мушкетера», начало развала российской армии, создание «Добролета», в будущем Аэрофлота
История в событиях и людях. Что произошло в этот день в разные годы
14 марта. Начало публикации романа Дюма «Три мушкетера», начало развала российской армии, создание «Добролета», в будущем Аэрофлота
14 марта. В этот день в разные годы:
1844 год - начало публикации романа Александра Дюма «Три мушкетера».
1917 год - Петроградский совет рабочих и солдатских депутатов издал указ «Об узаконивании солдатских комитетов», где офицеры были лишены власти над солдатами.
1923 год - создание российского акционерного общества «Добровольный воздушный флот» , сокращенно «Добролет», в будущем Аэрофлот.
1983 год - образование группы Bon Jovi.