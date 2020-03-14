2020-03-14T00:22:30+03:00
Был бы повод
Михаил АНТОНОВ@radio_kp

14 марта. Начало публикации романа Дюма «Три мушкетера», начало развала российской армии, создание «Добролета», в будущем Аэрофлота

Что произошло в этот день в разные годыЧто произошло в этот день в разные годы

История в событиях и людях. Что произошло в этот день в разные годы

14 марта. Начало публикации романа Дюма «Три мушкетера», начало развала российской армии, создание «Добролета», в будущем Аэрофлота

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14 марта. В этот день в разные годы:

1844 год - начало публикации романа Александра Дюма «Три мушкетера».

1917 год - Петроградский совет рабочих и солдатских депутатов издал указ «Об узаконивании солдатских комитетов», где офицеры были лишены власти над солдатами.

1923 год - создание российского акционерного общества «Добровольный воздушный флот» , сокращенно «Добролет», в будущем Аэрофлот.

1983 год - образование группы Bon Jovi.

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