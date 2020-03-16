16 марта. Закрытие в Петрограде исторического кафе «Бродячая собака», премьера фильма «Встреча на Эльбе», похищение премьер-министра Италии Альдо Моро
История в событиях и людях. Что произошло в этот день в разные годы
16 марта. Закрытие в Петрограде исторического кафе «Бродячая собака», премьера фильма «Встреча на Эльбе», похищение премьер-министра Италии Альдо Моро
16 марта. В этот день в разные годы:
1915 год - закрытие исторического кафе «Бродячая собака» в Петрограде.
1949 год - премьера фильма «Встреча на Эльбе».
1978 год - похищение террористами бывшего премьер-министр Италии Альдо Моро.
1986 год - первый концерт Насти Полевой.