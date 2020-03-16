2020-03-16T21:13:17+03:00
Был бы повод
Михаил АНТОНОВ@radio_kp

16 марта. Закрытие в Петрограде исторического кафе «Бродячая собака», премьера фильма «Встреча на Эльбе», похищение премьер-министра Италии Альдо Моро

Что произошло в этот день в разные годыЧто произошло в этот день в разные годы

История в событиях и людях. Что произошло в этот день в разные годы

16 марта. Закрытие в Петрограде исторического кафе «Бродячая собака», премьера фильма «Встреча на Эльбе», похищение премьер-министра Италии Альдо Моро

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16 марта. В этот день в разные годы:

1915 год - закрытие исторического кафе «Бродячая собака» в Петрограде.

1949 год - премьера фильма «Встреча на Эльбе».

1978 год - похищение террористами бывшего премьер-министр Италии Альдо Моро.

1986 год - первый концерт Насти Полевой.

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