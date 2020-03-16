Борис Титов: Мы пока еще не видим всех последствий, которые нанес экономике коронавирус
Сергей Мардан и Надана ФРидрихсон обсуждают с уполномоченным при Президенте РФ по защите прав предпринимателей Борисом Титовым, почему наша экономика так медленно растет, как влияют санкции на малые предприятия и в чем великая заслуга Путина
Борис Титов: Мы пока еще не видим всех последствий, которые нанес экономике коронавирус
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