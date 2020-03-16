Лукашенко удивился закрытию границ с Россией, коронавирус разваливает Евросоюз, школы и университеты переходят на свободное обучение
Сергей Мардан и Надана Фридрихсон обсуждают, что страшнее - новая инфекция или возникшая вокруг неё паника
Лукашенко удивился закрытию границ с Россией, коронавирус разваливает Евросоюз, школы и университеты переходят на свободное обучение
Понравилась программа? Подписывайтесь на новые выпуски в Яндекс.Музыке, Google Podcasts или Apple Podcasts и слушайте, когда удобно!