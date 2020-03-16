2020-03-16T21:26:24+03:00
Вечерний диван
Надана ФРИДРИХСОНСергей МАРДАН

Лукашенко удивился закрытию границ с Россией, коронавирус разваливает Евросоюз, школы и университеты переходят на свободное обучение

Сергей Мардан и Надана Фридрихсон обсуждают главную тему дня.Сергей Мардан и Надана Фридрихсон обсуждают главную тему дня.

Сергей Мардан и Надана Фридрихсон обсуждают, что страшнее - новая инфекция или возникшая вокруг неё паника

Лукашенко удивился закрытию границ с Россией, коронавирус разваливает Евросоюз, школы и университеты переходят на свободное обучение

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