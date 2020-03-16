17 марта. Текст неаполитанской песни «’O sole mio», смерть российского военачальника Алексея Брусилова, организация банды «Ангелы ада» в Калифорнии, референдум о сохранении СССР
История в событиях и людях. Что произошло в этот день в разные годы
17 марта. Текст неаполитанской песни «’O sole mio», смерть российского военачальника Алексея Брусилова, организация банды «Ангелы ада» в Калифорнии, референдум о сохранении СССР
17 марта. В этот день в разные годы:
1898 год - опубликован текст неаполитанской песни, ставшей классической: «’O sole mio».
1926 год - умирает русский и советский военачальник Алексей Брусилов.
1948 год - в Калифорнии возникает моторизированная банда «Ангелы ада».
1991 год - проводится Всесоюзный референдум о сохранении СССР.