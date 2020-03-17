2020-03-17T12:55:06+03:00
Свежие лица
Дмитрий СМИРНОВСветлана МОЛОДЦОВААлександр КАПКОВВлад КУТУЗОВ

Про коронавирус уже написали песню. Как народ при помощи анекдотов, мемов и шуток реагирует на эпидемию

Светлана Молодцова, Александр Капков и Влад Кутузов обсуждают с экспертами и слушателямиСветлана Молодцова, Александр Капков и Влад Кутузов обсуждают с экспертами и слушателями

Светлана Молодцова, Александр Капков и Влад Кутузов обсуждают с экспертами и слушателями, как пережить панику с юмором

Про коронавирус уже написали песню. Как народ при помощи анекдотов, мемов и шуток реагирует на эпидемию

00:00
00:00

Понравилась программа? Подписывайтесь на новые выпуски в Apple Podcasts, Google Podcasts, Яндекс.Музыке и Castbox, пишите отзывы, ставьте оценки и слушайте, когда удобно!

Все новости Радио «Комсомольская правда» читайте на нашем новом сайте.

Скачать передачу [mp3, 38.9 МБ]
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Слушайте также

07:30
21:30
Сегодня 9:03 - 10:02

Свежие лица

Тема: Про коронавирус уже написали песню. Как народ при помощи анекдотов, мемов и шуток реагирует на эпидемию

В студии: Дмитрий СМИРНОВ, Светлана МОЛОДЦОВА, Александр КАПКОВ, Влад КУТУЗОВ
07:30
21:30
16 Марта 2020 9:03 - 10:02

Свежие лица

Тема: Екатерина Рябинина: Стала фудблогером, так как с детства люблю готовить и хотела приготовить родителям что-то вкусное

В студии: Дмитрий СМИРНОВ, Светлана МОЛОДЦОВА, Александр КАПКОВ, Влад КУТУЗОВ

В гостях: Екатерина РЯБИНИНА
07:30
21:30
16 Марта 2020 7:03 - 7:45

Свежие лица

Тема: Людям так нравится делать новых людей. В Госдуме призвали россиян воспользоваться карантином для повышения рождаемости

В студии: Светлана МОЛОДЦОВА, Александр КАПКОВ, Влад КУТУЗОВ
07:30
21:30
10 Марта 2020 9:03 - 10:02

Свежие лица

Тема: Финансовый аналитик Владислав Жуковский: Саудиты будут продавать нефть дешевле себестоимости, лишь бы насолить нам

В студии: Дмитрий СМИРНОВ, Светлана МОЛОДЦОВА, Александр АЛЁХИН

В гостях: Владислав ЖУКОВСКИЙ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
Московская студия 8-800-200-97-02
+7 (967) 200-97-02 +7 (967) 200-97-02
СЛУШАЙТЕ ТАКЖЕ
Новости 24
РИАМО запустило проект, посвященный 75-летию Победы в ВОВ
Умер фигурист Крис Рид, ему было 30 лет
Исполнившая роль в фильме "Счастливого дня смерти" актриса заразилась коронавирусом
Россиянка, живущая во Франции, рассказала о популярности гречки среди французов
Перенос Чемпионата Европы по футболу-2020: Евро пройдет через год из-за коронавируса
Курс доллара на 18 марта 2020: официальные данные ЦБ РФ
В России запустили бесплатное приложение для консультации с медиками
Путин: ситуация с продуктами стабильная - не стоит закупаться впрок
Гендиректор Большого театра попал в больницу с симптомами ОРВИ
В Киеве до 3 апреля закрыли метро
РФС приостановил все соревнования по футболу до 10 апреля
Курс евро на 18 марта: официальные данные ЦБ РФ
Вирусолог объяснила, как часто можно применять антисептики
Росавиация: Коронавирус угрожает безопасности полётов
Путин прибыл в информационный центр по мониторингу ситуации с коронавирусом
Глава Роспотребнадзора обязала губернаторов проверять на коронавирус всех вернувшихся из Европы россиян