Про коронавирус уже написали песню. Как народ при помощи анекдотов, мемов и шуток реагирует на эпидемию
Светлана Молодцова, Александр Капков и Влад Кутузов обсуждают с экспертами и слушателями, как пережить панику с юмором
Про коронавирус уже написали песню. Как народ при помощи анекдотов, мемов и шуток реагирует на эпидемию
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