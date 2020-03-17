Тестирование на коронавирус в России будет бесплатным, авиакомпании потеряли от закрытия рейсов более 100 млрд рублей, в Центробанке рассказали, как будут спасать российскую экономику
Михаил Антонов обсуждает с экспертами и журналистами «Комсомольской правды» главные темы дня.
Михаил Антонов обсуждает с экспертами и журналистами «Комсомольской правды» главные темы дня
Тестирование на коронавирус в России будет бесплатным, авиакомпании потеряли от закрытия рейсов более 100 млрд рублей, в Центробанке рассказали, как будут спасать российскую экономику
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