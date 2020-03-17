Онищенко рассказал, что российская промышленность оказалась не готова к спросу на маски и антисептики, Евро-2020 могут перенести на год, основная масса заболевших и умерших приходится на Европу и США
Михаил Антонов обсуждает с экспертами и журналистами «Комсомольской правды» главные темы дня
Онищенко рассказал, что российская промышленность оказалась не готова к спросу на маски и антисептики, Евро-2020 могут перенести на год, основная масса заболевших и умерших приходится на Европу и США
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