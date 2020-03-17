Правительство закрывает границу на замок для иностранцев, но заразных россиян в страну пускает. В чем смысл?
Сергей Мардан, Надана Фридрихсон, Валерий Рукобратский и Дмитрий Козуров обсуждают, достаточны ли меры правительства для спасения экономики и наших сограждан от эпидемии
Правительство закрывает границу на замок для иностранцев, но заразных россиян в страну пускает. В чем смысл?
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