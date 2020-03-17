2020-03-17T21:16:26+03:00
Вечерний диван
Валерий РУКОБРАТСКИЙНадана ФРИДРИХСОНСергей МАРДАН

Правительство закрывает границу на замок для иностранцев, но заразных россиян в страну пускает. В чем смысл?

Правительство пытается спасти Россию от коронавируса и его последствий.Правительство пытается спасти Россию от коронавируса и его последствий.

Сергей Мардан, Надана Фридрихсон, Валерий Рукобратский и Дмитрий Козуров обсуждают, достаточны ли меры правительства для спасения экономики и наших сограждан от эпидемии

Правительство закрывает границу на замок для иностранцев, но заразных россиян в страну пускает. В чем смысл?

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