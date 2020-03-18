18 марта. Первый общественный транспорт - омнибус, утверждение кубка Стенли, премьера «Клуба кинопутешественников», выход Алексея Леонова в открытый космос
История в событиях и людях. Что произошло в этот день в разные годы
18 марта. Первый общественный транспорт - омнибус, утверждение кубка Стенли, премьера «Клуба кинопутешественников», выход Алексея Леонова в открытый космос
18 марта. В этот день в разные годы:
1662 год - в Париже появляется первый общественный транспорт - омнибус.
1892 год - учреждается приз для лучшей хоккейной команды: кубок Стэнли.
1960 год - премьера на Центральном телевидении «Клуб кинопутешественников».
1965 год - космонавт Алексей Леонов вышел в открытый космос.