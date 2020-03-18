2020-03-18T01:06:33+03:00
Был бы повод
Михаил АНТОНОВ@radio_kp

18 марта. Первый общественный транспорт - омнибус, утверждение кубка Стенли, премьера «Клуба кинопутешественников», выход Алексея Леонова в открытый космос

Что произошло в этот день в разные годыЧто произошло в этот день в разные годы

История в событиях и людях. Что произошло в этот день в разные годы

18 марта. Первый общественный транспорт - омнибус, утверждение кубка Стенли, премьера «Клуба кинопутешественников», выход Алексея Леонова в открытый космос

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18 марта. В этот день в разные годы:

1662 год - в Париже появляется первый общественный транспорт - омнибус.

1892 год - учреждается приз для лучшей хоккейной команды: кубок Стэнли.

1960 год - премьера на Центральном телевидении «Клуб кинопутешественников».

1965 год - космонавт Алексей Леонов вышел в открытый космос.

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