18 Март 2020 2020-03-18T01:06:33+03:00

Что произошло в этот день в разные годы

18 марта. Первый общественный транспорт - омнибус, утверждение кубка Стенли, премьера «Клуба кинопутешественников», выход Алексея Леонова в открытый космос 00:00 00:00

18 марта. В этот день в разные годы:

1662 год - в Париже появляется первый общественный транспорт - омнибус.

1892 год - учреждается приз для лучшей хоккейной команды: кубок Стэнли.

1960 год - премьера на Центральном телевидении «Клуб кинопутешественников».

1965 год - космонавт Алексей Леонов вышел в открытый космос.